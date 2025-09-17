Минтруд готов рассмотреть идею о 35-дневном оплачиваемом отпуске

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть инициативу о 35-дневном оплачиваемой отпуске, когда ее внесут в правительство. На нее будет дан официальный ответ, сообщает ТАСС .

«Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», — заявил Котяков.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливой России — За правду» Николай Новичков отметил, что инициативу готовят к внесению. Он считает, что отпуск необходимо увеличить с 28 до 35 дней. Это нужно не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым людям.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что предложение увеличить минимальный отпуск обходит несколько важных моментов — законодательных и практических. Кроме того, для предпринимателей это повлечет за собой дополнительные трудности.