«Закон не учитывается»: юрист оценил идею увеличения отпуска в России

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что предложение увеличить минимальный отпуск с 28 до 35 дней обходит несколько важных моментов — законодательных и практических, сообщает RT .

«Во-первых, потребуется изменить статью 115 Трудового кодекса, что не так просто, как может показаться. На сегодняшний день закон четко регламентирует продолжительность отпуска — 28 дней», — сказал эксперт.

По его словам, продление времени отдыха коснется не только стандартных положений, но и особых групп сотрудников, уже имеющих право на увеличенные периоды отдыха. Например, для лиц с ограниченными возможностями или занятых на вредных производствах уже предусмотрены более длительные отпуска. Это внесет правовую двусмысленность, поскольку новые предписания должны интегрироваться с действующими правилами, что вызовет серьезную задачу по гармонизации нововведения.

Кроме того, для предпринимателей это повлечет за собой дополнительные трудности. Увеличение отпуска на неделю — это не просто усиление нагрузки на зарплатный фонд, но и вынужденная реорганизация рабочих процессов, заключил юрист.