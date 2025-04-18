Минтранс назвал срок получения сертификата на SSJ New

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Плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет SSJ New с двигателем ПД-8 — декабрь 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

«Иные озвучиваемые в публичном поле даты могут касаться сроков, учитывающих в себе возможные риски», — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что Росавиация, разработчик самолета и другие участники процесса сертификации прикладывают все усилия для соблюдения планового срока получения сертификата типа на самолет.

Планируется, что авиалайнеры с российскими моторами проведут около 200 тестовых полетов в течение года.

Ранее стало известно, когда испытают российско-белорусский двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей». До 2030 года страны планируют разработать 178 самолетов совместного производства, программа по авиастроению уже подписана.