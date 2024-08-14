Стало известно, когда испытают российско-белорусский самолет «Освей»

Россия и Белоруссия намерены совместно разработать 178 самолетов до 2030 года

Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии отчитался, что на 2025–2026 годы запланированы первые испытания самолета «Освей», произведенного совместно с РФ. До 2030 года страны планируют разработать 178 самолетов совместного производства, сообщает АБН24 .

Как рассказал начальник белорусского управления Госкомвоенпрома Дмитрий Стефанович, разработка двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей» на 19 пассажирских мест сейчас находится на стадии технического проекта. По его словам, комплекс лайнера практически готов, а первые испытания планируются на 2025–2026 годы.

Стефанович отметил, что программа по авиастроению с РФ уже подписана. По его словам, Минск и Москва планируют разработать около 178 самолетов сроком до 2030 года. В Госкомвоенпроме добавили, что программа, вероятнее всего, будет продлена, поэтому планируется массовое серийное производство бортов.

Уральский завод гражданской авиации является главным исполнителем при разработке «Освея», а ОАО «558-й АРЗ» (Белоруссия) выступает соисполнителем. Перед разработчиками стоит задача создать конкурентоспособный самолет, который сможет соперничать с зарубежными аналогами.