Минсельхозпрод: запросов о чипировании квадроберов в ветклиниках Подмосковья нет

Государственные ветеринарные клиники Московской области не получали запросы на чипирование квадроберов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхозпрод Подмосковья.

По данным ведомства, жители региона не обращались по теме вакцинации и чипирования детей-квадроберов. В Минсельхозпроде Подмосковья уточнили, что госветклиники региона не получали подобных запросов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что некая женщина потребовала чипировать ее 12-летнюю дочь-квадробера в ветклинике Подмосковья. Когда ей отказали, дама устроила скандал.

Пока женщина кричала на сотрудников ветклиники, ее дочь бегала вокруг на четвереньках и мяукала. После того, как врачи пригрозили вызвать полицию, странные посетители покинули лечебницу для животных.