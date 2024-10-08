Скандалистка требовала чипировать ее дочь-квадробера в ветклинике Подмосковья

В ветеринарной клинике Серпухова произошел скандал из-за женщины, которая требовала вакцинировать и чипировать свою дочь-квадробера. Пока дама на повышенных тонах говорила с ветврачами, ее наследница ходила на четвереньках и громко мяукала в маске кота и с шерстяным хвостом, сообщает Regions .

Девочке-квадроберу 12 лет. Она пришла в лечебницу для животных вместе с мамой, и ее родительница попросила врачей не только поставить дочери вакцину, но и чипировать.

Сперва администратор сочла такую просьбу шуточной. Сотрудница подумала, что таким шагом женщина хочет показать своему ребенку, что школьницу не получится вакцинировать и чипировать.

«Но когда ей отказали, мамаша начала возмущаться», — сказали журналистам в клинике для животных.

Далее вспыхнул настоящий скандал — женщина разгневалась и требовала завести на ее дочь карточку, как на животное. Дама утверждала, что девочке нужны вакцинация и чипирование, и она готова оплатить указанные услуги.

В холле успели собраться не только все врачи, но и директор ветеринарной клиники.

Мать квадробера пытались успокоить, пока ее дочь бегала рядом на четвереньках и мяукала. Врачи хотели донести до жительницы Подмосковья, что прививки для животных нельзя ставить людям, однако мать продолжала кричать, а ее дочь — еще сильнее мяукать.

Инцидент завершился только после того, как врачи пригрозили вызвать полицейских прямо в ветклинику. После этих слов женщина и ее дочь-квадробер покинули лечебницу.