Минобороны: ВС РФ полностью освободили село Бердычи в ДНР

Село находится рядом с Авдеевкой на ключевой дороге. По ней снабжалась украинская армия, чья логистика теперь значительно нарушена. Главная линия обороны ВСУ находится у реки Волчья. После освобождения Бердычей ВС РФ могут продолжать двигаться в этом направлении.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные были вынуждены отойти западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка. Он подчеркнул, что наибольшие трудности ВСУ испытывают на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР.

Также Сырский отмечал, что в настоящее время ситуация в зоне СВО для страны является сложной и обостряется. Главком ВСУ подчеркнул, что украинская армия нуждается в поставке ракет и другого оружия своевременно, без задержек.