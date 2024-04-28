Главком ВСУ признал успехи ВС РФ на нескольких направлениях СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинские подразделения вынужденно отошли западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

«Ситуация на фронте обострилась. <...> (ВС РФ-ред.) активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеют тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что наибольшие трудности ВСУ испытывают на покровском и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части ДНР. Украинские подразделения были вынуждены отступить западнее населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка.

Сырский добавил, что также напряженная обстановка для украинских боевиков наблюдается в Херсоне и Запорожье. К бойцам ВСУ на харьковском направлении в подкрепление были направлены артиллерийские и танковые подразделениям.

Ранее главком ВСУ рассказал западным союзникам, что в настоящее время ситуация для страны в зоне боевых действий является сложной и продолжает обостряться.