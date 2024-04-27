Ситуация в зоне СВО обостряется для Украины

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Главнокомандующий ВСУ Сырский: ситуация для Украины на фронте сложная

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал западным союзникам, что в настоящее время ситуация для страны является сложной и обостряется, пишет ТАСС .

«Я проинформировал участников коалиции про сложную оперативно-стратегическую обстановку, которая имеет тенденцию к обострению», — сообщил Сырский.

Во время встречи контактной группы по военному содействию Киеву в формате «Рамштайн» Сырский также поднял вопрос состояния энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что ВСУ нуждается в поставке ракет и другого оружия своевременно, без задержек.

Ранее Вооруженные силы России сообщили, что в зоне специальной военной операции сбили самолет. Речь идет о МиГ-29.