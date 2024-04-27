ВС РФ удалось сбить украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения СВО

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Помимо этого, были уничтожены пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, 2 боевые машины зенитных ракетных комплексов Hawk и «Оса-АКМ».

Также под удар попали 2 радиолокационные станции противника – «Пеликан» и П-18.

Все вышеперечисленные объекты уничтожили российские ракетные войска, артиллерия и беспилотники.