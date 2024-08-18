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Минобороны: более 300 бойцов потеряли ВСУ на курском направлении за сутки

За прошедшие сутки украинская армия в ходе боевых действий в приграничных районах Курской области потеряли свыше 300 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также потери противника составили 6 танков, БМП, 2 БТР, 18 боевых бронемашин, 4 автомобиля, пусковая установка MLRS и 2 единицы инженерной техники.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке в приграничных районах Курской области.

6 августа украинские боевики вторглись в приграничные районы Курской области. Бойцы ВСУ наносили удары по мирным жителям и гражданским объектам, а также грабили жилые дома и магазины. Российские подразделения продолжают выдавливать противника с территории РФ.