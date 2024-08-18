Глава «Ахмата» заявил, что спецназ остановил ВСУ на своем участке под Курском

«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — сказал глава «Ахмата» на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Генерал-майор добавил, что бойцы спецназа в воскресенье уничтожили украинскую боевую бронированную машину.

С 6 августа российские военнослужащие продолжают выдавливать противника с приграничных районов Курской области. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны РФ, с начала боев под Курском ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.