Глава «Ахмата» заявил, что спецназ остановил ВСУ на своем участке под Курском
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Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке в приграничных районах Курской области.
«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — сказал глава «Ахмата» на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Генерал-майор добавил, что бойцы спецназа в воскресенье уничтожили украинскую боевую бронированную машину.
С 6 августа российские военнослужащие продолжают выдавливать противника с приграничных районов Курской области. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны РФ, с начала боев под Курском ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.