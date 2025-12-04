Minecraft могут заблокировать в России вслед за Roblox

Ведущий эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что популярная игра Minecraft может быть заблокирована в России вслед за Roblox, так как сервис не присутствует в стране, а также неподконтролен и не выполняет требования российского законодательства, сообщает «Абзац» .

«Принцип блокировки очень простой: игра или сервис не присутствует в России — нет российского юрлица, и это достаточно популярная игра или сервис. Соответственно, там находится большое количество людей. Это основание для блокировки, потому что любой большой сервис может использоваться противоправно», — объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что блокировка популярной игры не произойдет мгновенно, но если у российских властей возникнут претензии к Minecraft и юрлицо не захочет идти на контакт, то рано или поздно будут введены санкции. При этом, если следовать логике, то сервис должен быть заблокирован. Блокировки включаются постепенно, поэтому, предположительно, придет очередь и Minecraft.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, созданная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его студией Mojang AB. На текущий момент аудитория Minecraft составляет около 300 млн зарегистрированных пользователей, что подтверждает его статус одной из самых популярных видеоигр в мире.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о блокировке сервиса FaceTime, разработанного компанией Apple. Работа приложения ограничена на территории России из-за его использования в мошеннических и террористических целях. В след за игрой было заблокировано приложение SnapChat.

