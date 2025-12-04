Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

сегодня в 19:48

Роскомнадзор с октября текущего года блокирует приложение SnapChat в связи с его использованием для организации террористических действий, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — говорится в сообщении.

В РКН добавили, что 10 октября 2025 года ведомство в рамках правил централизованного управления сетью связи общего пользования заблокировал сервис на территории РФ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о блокировке сервиса FaceTime, разработанного компанией Apple. Работа приложения ограничена на территории России из-за его использования в мошеннических и террористических целях.

