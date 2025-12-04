Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

На протяжении двух месяцев пользователи постоянно жаловались на сбои в работе FaceTime, теперь он и вовсе перестал функционировать. Оказалось, что сервис для звонков использовался для мошенничества и вербовки террористов.

«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — заявили в Роскомнадзоре.

3 декабря 2025 года тысячи интернет-пользователей в России не смогли загрузить онлайн-платформу Roblox. Что известно о причинах блокировки популярной детской игры — рассказываем в материале РИАМО.

