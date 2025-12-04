Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Роскомнадзор принял решение о блокировке сервиса FaceTime, разработанного компанией Apple. Работа приложения ограничена на территории России, сообщает Mash.
На протяжении двух месяцев пользователи постоянно жаловались на сбои в работе FaceTime, теперь он и вовсе перестал функционировать. Оказалось, что сервис для звонков использовался для мошенничества и вербовки террористов.
«По данным правоохранительных органов, сервис FaceTime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — заявили в Роскомнадзоре.
3 декабря 2025 года тысячи интернет-пользователей в России не смогли загрузить онлайн-платформу Roblox. Что известно о причинах блокировки популярной детской игры — рассказываем в материале РИАМО.
