Мигрантов могут обязать сдавать экзамен на устную речь по русскому языку

Ректор Института имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская предложила измененить экзамены для приезжающих в Россию трудовых мигрантов. Об этом сообщает РБК .

«Не так важно, знает ли он историю России, он должен понимать русскую речь», — считает Трухановская.

Она подчеркнула, что необходимо пересмотреть проходной бал в тесте на знание русского языка как иностранного, который сдается при получении вида на жительство или гражданства. Его необходимо поднять с 50 до 80 баллов из 100.

Также, по словам ректора, следует вернуть в экзамен задания на устную речь. По мнению специалистов института, словесная живая коммуникация является главным гарантом адекватного выполнения должностных обязанностей трудовым мигрантом и его социализации в обществе.

Трухановская добавила, что отечественная система образования оказалась не готова к большому потоку детей, для которых русский язык не родной.

Ранее силовики вскрыли аферу с незаконной миграцией в московском институте русского языка путем выдачи фальшивых сертификатов. Возбуждено уголовное дело.