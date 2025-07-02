Более 3,7 тыс т замороженных овощей и грибов выпустили в Подмосковье с января

Объем производства всех замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов за 5 месяцев с начала года составил 3,7 тыс. тонн. Подмосковные предприятия выпустили 17,3% всей продукции в Центральном федеральном округе и 9,4% в масштабах страны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Стручковая фасоль, брокколи, брюссельская капуста, вешенки и опята, а также другие виды замороженных овощей и грибов представлены на прилавках подмосковных магазинов в широком ассортименте. Такой способ хранения сохраняет все полезные свойства продуктов и удобен ввиду сезонности — в любое время года к покупке доступны культуры, которые в нашей стране выращиваются в открытом грунте только в летнее время.

Ведущими региональными компаниями по данному направлению выступают: ООО ОП «Морозко» с линейкой «Морозко Green» — цукини кубиками, кукуруза, шампиньоны и другая продукция, ООО «ПК «ЮЖ» — бренд «И зимой и летом» ­– средиземноморская, паназиатская и другие овощные смеси, а также ООО «РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ» — жаркое с грибами, крымская смесь и рататуй торговой марки «Краски лета». Объем производства этой группы товаров в 2024 году составил 10 тысяч тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.