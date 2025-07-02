Подмосковные библиотеки приняли участие в антинаркотическом месячнике

В июне в Подмосковье состоялся антинаркотический месячник, приуроченный к международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который прошел 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотеки Подмосковья приняли в месячнике активное участие: было проведено более 400 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. В акции приняли участие 250 библиотек из 35 округов Московской области. Мероприятия посетили порядка 4 тысяч человек.

В течение июня в библиотеках Подмосковья проводились культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи региона: показы анимационных и документальных фильмов по профилактике наркомании и пагубных привычек, информационные часы, кинолектории, встречи с психологами, врачами-наркологами.

В Московской губернской универсальной библиотеке состоялась единовременная антинаркотическая акция «Мы выбираем жизнь».

Библиотека семейного чтения МБУК «Библиотечно-информационный центр г. о. Дубна» провела акцию для молодежи «День позитива». В течение дня молодым читателям и их родителям раздавались буклеты, выпущенные библиотекой и напоминающие об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сотрудники Шаховской центральной библиотеки организовали антинаркотическую акцию «Знать, чтобы жить!». Они подготовили тематические буклеты, которые раздавались жителям округа. Участниками акции стали подростки, молодежь и родители с детьми.

В центральной детской библиотеке г. Ступино прошел флешмоб «НаркоСТОП». Сотрудники библиотеки вместе с ребятами из летнего лагеря вышли на улицу с буквами, из которых составили фразу-призыв: «Наркотикам нет!», чтобы привлечь внимание жителей города к этой глобальной проблеме современности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.