Более 94 тыс автомобилей эвакуировали в Подмосковье с начала года

За шесть месяцев 2025 года на дорогах Московской области выявили и переместили на штрафстоянки более 94 тыс. транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. При этом во втором квартале эвакуировали на 1 тысячу неправильно припаркованных автомобилей меньше, чем в первом квартале — более 46,5 тыс., сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее число транспортных средств за полгода эвакуировали в следующих округах: Ленинском (9,5 тыс. ТС), Красногорске (9,3 тыс. ТС), Мытищах (8,2 тыс. ТС) и Химках (7,8 тыс. ТС).

Чаще всего в июне правила парковки и стоянки нарушали владельцы трех марок автомобилей: KIA (1 483 ТС), ВАЗ (1 310 ТС) и HYUNDAI (1 218 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду экстренных служб, не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.