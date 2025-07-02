В Подмосковье позаботиться о здоровье питомца можно в парках

2 июля проходит международный день собак — праздник «лучшего друга человека». Питомцы становятся настоящими членами семьи, поэтому владельцам важно заботиться об их здоровье и соблюдать правила к содержанию. Одни из главных пунктов — своевременная вакцинация и регистрация животного в едином региональном Реестре, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ветеринары отметили, что вакцинация проводится в государственных ветклиниках региона, а также в их мобильных офисах в парках, что особенно актуально во время прогулки. Это одно из основных мероприятий для профилактики и предотвращения вирусных заболеваний животных. В ветучреждениях и передвижных пунктах также доступна регистрация питомцев с внесением данных в единый региональный Реестр. Для этого в область холки вводится микрочип, он содержит уникальный идентификационный код, просканировав который можно узнать все данные о животном и контакты владельца. Если любимец убежит или потеряется, чип увеличивает шансы найти и вернуть его обратно к хозяину. В случае его отсутствия введение оплачивается по доступной цене.

В ведомстве уточнили, что в этом году в парках ветеринары уже вакцинировали 1000 питомцев, зарегистрировали около 960 животных, 770 — чипировали. Среди «пушистых пациентов» не только собаки, но также кошки и другие животные. Однако их регистрация в Реестре — не обязательна и проводится по желанию владельцев. С графиком работы мобильных ветпунктов в июле можно ознакомиться на сайте. В этом месяце в рамках акции, организованной Минсельхозом и Минблагоустройства Московской области, в план включено 42 парка.

Кроме этого, в отдаленных населенных пунктах и СНТ проводятся выездные вакцинации — здесь можно бесплатно сделать прививку от бешенства, за дополнительную плату комплексную вакцину от болезней животных и зарегистрировать питомца. График на июль доступен на сайте. При необходимости записаться на прием или узнать адрес ближайшей государственной ветклиники — помогут специалисты горячей линии по телефону: 8 (800) 550-65-22, где в круглосуточном режиме работает электронный помощник «Вита». Все услуги в области ветеринарии доступны на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.