Аферу с незаконной миграцией вскрыли в московском институте русского языка

Сотрудников Института русского языка имени Пушкина задержали по делу о миграции

Следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции путем выдачи фальшивых сертификатов о владении русским языком в столичном институте, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, группа лиц, в которую входили сотрудники Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, не позднее декабря прошлого года организовала незаконную выдачу мигрантам сертификатов о владении русским языком, истории и законодательства России.

Иностранные граждане предоставляли поддельные документы в миграционные органы МВД. При этом большинство из них данными знаниями не обладали. Действия злоумышленников способствовали оформлению вида на жительство в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Правоохранительные органы установили и задержали 5 подозреваемых. По их местам работы и проживания проведены обыски.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева, который помог нелегально зарегистрировать тысячи мигрантов.