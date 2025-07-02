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На территории Орехово-Зуевского лесничества убрали более 13 куб метров мусора

В ходе патрулирований сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» регулярно сталкиваются с фактами загрязнения лесных территорий. Обнаруженные «мусорные точки» устраняются в рамках субботников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, в Белавинском участковом лесничестве вблизи деревни Старый Покров лесничие вывезли около 1 кубометра бытовых отходов: пластиковых бутылок, остатков пищи, полиэтиленовых пакетов. Бытовой мусор был убран в Абрамовском участковом лесничестве вблизи СНТ «Рассвет».

Всего с начала года с территорий лесного фонда сотрудниками лесничества вывезено более 13 куб. метров мусора.

«К сожалению, проблема захламления лесов мусором остается актуальной. В очередной раз призываем граждан поддерживать чистоту, не разжигать костры. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наши леса чистыми и безопасными», — сказала помощник участкового лесничего Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Татьяна Байдукова.

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