Ми-28НМ уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

По данным Минобороны, удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 200 украинских солдат во время отражения атаки в Курской области. Также была выведена из строя военная техника ВСУ.