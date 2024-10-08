Украинские войска потеряли 200 солдат в Курской области за сутки

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Минобороны: ВС РФ уничтожили 200 украинских солдат в Курской области за сутки

Российские войска уничтожили 200 украинских солдат во время отражения атаки в Курской области. Также была выведена из строя военная техника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки российские войска вывели из строя четыре артиллерийских орудия, три автомобиля ВСУ. Также были уничтожены три бронированных машины и два миномета противника.

ВС РФ продолжают ликвидировать украинских солдат и технику в Курской области.

Ранее российские Су-25 атаковали солдат ВСУ в русском приграничье. Ротация противника в Курской области была сорвана.