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Су-25 уничтожили личный состав и технику ВСУ в Курской области

Экипажи самолетов Су-25 ударом ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Отмечается, что Су-25 уничтожили личный состав и бронетехнику противника.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ показало снятое с дрона видео о ликвидации судна с европейскими боеприпасами.