Рекордный объем ремонта дорог выполнят в этом году в округе Коломна

Рекордный по Подмосковью объем ремонта региональных дорог — 60 км — выполнят в этом году в городском округе Коломна. Об этом на еженедельном совещании с правительством и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это более 10% от всей сети региональных дорог в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже завершены работы на улице 3-го Интернационала в Коломне, на участках дорог «Пески — Елино — Цемгигант» и «Черкизово — Пески — Рождественка», отремонтированы 6680 метров трассы Егорьевск — М-5 «Урал» и километровый участок от остановки «Щурово» в сторону Луховиц на трассе М-5 «Урал». Завершается ремонт на двух участках трассы «Коломна — Озеры» и на участке от улицы Непобедимого до ТЦ «Стройленд» в микрорайоне Щурово.

Также в городском округе Коломна в этом году отремонтируют почти 30 км дорог муниципальной сети и два мостовых сооружения федеральной принадлежности. Ремонт уже завершен на 34 муниципальных автодорогах: это улицы Левшина, Фрунзе, Дзержинского, Подлипки-6, Калинина в Коломне, дороги в поселке Сергиевский и в деревнях Новоселки, Подберезники, Щепотьево, улицы Сидоренко и Железнодорожная в Озерах и другие. Продолжаются работы на улице Красногвардейской в Коломне и в селе Парфентьево.

В рамках подготовки к 100-летию Озер дополнительно отремонтированы улицы Воровского, Круговая, Школьная и 3-й Луговой переулок. Идет ремонт на улицах Луговая и Комсомольская.

«Особое внимание — ремонту по обращениям жителей: по улице Малышева получали много вопросов, сейчас там работы завершены. Обновили дорогу по Большой Запрудной улице, ведущей к обустроенному пляжу на берегу Коломенки. По поручению губернатора приведем в порядок дорогу в селе Воловичи. Всего в округе в этом году запланировано отремонтировать 90 км дорог, среди которых 60 км — региональные и почти 30 км — муниципальные», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.