В Мытищах прошел мониторинг качества ямочного ремонта на ул Станционной

В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» местный координатор проекта, первый заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Гореликов совместно с активистами партии и представителями дорожных служб провели выезд на улицу Станционная с целью проведения тщательного мониторинга качества выполнения ямочного ремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это мероприятие стало важной частью системного подхода к улучшению дорожной инфраструктуры и обеспечению безопасности участников дорожного движения.

На месте рабочие и специалисты оценили степень выполнения ремонтных работ, проверили качество асфальтового покрытия, а также выявили возможные недостатки или недоработки, которые требуют дополнительного внимания. Во время мониторинга активисты и депутат обсудили текущие вопросы по устранению выявленных дефектов, а также отработали план дальнейших мероприятий по своевременной и качественной реконструкции и ремонту дорожного полотна.

«Такой контролирующий подход позволяет не только оперативно реагировать на возникающие проблемы, но и повышает доверие жителей, делая дороги безопаснее и комфортнее для всех участников движения», — сказал Андрей Гореликов.

В ходе выезда особое внимание уделялось не только ямочному ремонту, но и обсуждению профилактических мер, направленных на снижение износа дорожного полотна, а также обеспечению устойчивости покрытия к воздействию погодных условий и интенсивности транспортных потоков. Местные активисты и жители, присутствовавшие на месте, также имели возможность высказать свои пожелания и замечания относительно текущего состояния дорожного покрытия.

Такие выездные мероприятия в рамках проекта «Безопасные дороги» планомерно проводятся в различных районах города, что позволяет систематически контролировать качество работ, оперативно устранять недостатки и вести диалог с населением. Главная цель проекта — создать безопасные, удобные и современно оборудованные дорожные маршруты, чтобы каждый житель ощущал заботу и внимание к своему благополучию.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.