Родные братья из Королева завоевали золото на летней спартакиаде в Лужниках

Летняя спартакиада «Комус-2025», прошедшая в Москве, на легендарном стадионе «Лужники» стала ярким событием минувших выходных. В течение дня сотни участников демонстрировали свое мастерство и умение побеждать во множестве дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа соревнований охватила разнообразные виды спорта: от традиционных спортивных игр до инновационных форматов. Всего участники боролись за победу в 19 различных категориях, среди которых были волейбол, мини-футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, креативный командный забег FunRun, офисный триатлон, киберспорт, дартс и многое другое.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Королёв», братья Завьяловы показали высокие результаты в турнире по настольному теннису и проявили стойкость, быстроту реакции и тактическое мышление. Состязание оказалось невероятно напряжённым, атмосфера была накалена до предела, однако высокая подготовка спортсменов позволила показать достойную игру и получить массу положительных эмоций от участия.

В итоге золото у младшего брата Владислава, бронзу взял Вячеслов. Поздравляем семью Завьяловых с прекрасным результатом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.