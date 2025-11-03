Место крушения уничтоженного советского Ил-2 нашли под Калининградом

сегодня в 15:54

В Калининграде 2 ноября обнаружили место падения штурмовика Ил-2 СССР, который, предположительно, был задействован в Восточно-Прусской наступательной операции весной 1945 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Поисково-исторического центра «Натангия».

Самолет нашли во время проведения экспедиции «В небе над Пруссией». Район собираются детально изучить.

Сотрудники собираются узнать историю Ил-2. Также они планируют найти останки летчика СССР для проведения торжественных похорон с почестями.

Ранее группа поисковиков из Кузбасса во время проведения экспедиции в Калужской области нашла останки шести красноармейцев. Также там обнаружили артефакты периода Великой Отечественной войны.

