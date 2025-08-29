Поисковики из Кузбасса обнаружили останки красноармейцев в Калужской области

сегодня в 22:49

Добровольцы нашли останки шести бойцов и артефакты времен ВОВ под Калугой

Группа поисковиков из Кузбасса во время экспедиции в Калужской области обнаружила останки шести красноармейцев и артефакты времен Великой Отечественной войны, сообщает Сiбдепо .

Группа из 22 добровольцев из поисковых отрядов «Победа», «Россия» и «Поисковая искра» вернулась из экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» в калужских лесах. Участники экспедиции нашли останки шести красноармейцев, погибших почти 80 лет назад.

Поисковики тщательно обследовали траншеи и воронки, просеивали грунт в поисках артефактов. Среди находок оказались штык от винтовки Мосина, диски от ППШ, кожаные подсумки, сапоги, пуговицы от военной формы и фрагменты советской газеты.

Останки бойцов были торжественно захоронены 23 августа в братской могиле с воинскими почестями. Экспедиция позволила восстановить память о погибших и вернуть имена неизвестным героям войны.