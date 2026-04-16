Популярный турецкий актер пойман на употреблении наркотиков

Популярный турецкий актер Бурак Дениз провалил тест на «запрещенку» в крови

Результаты теста известного турецкого актера Бурака Дениза на запрещенные вещества оказались положительными. В его организме нашли следы употребления кокаина, сообщает РИА Новости со ссылкой на AHaber.

Артиста вместе с иными турецкими звездами задержали 9 апреля. Их подозревали в употреблении и продаже запрещенных веществ.

«Тест Бурака Дениза на наркотики оказался положительным, в организме обнаружены следы употребления марихуаны и кокаина», — отметил телеканал.

По его информации, актера отпустили на свободу. Ему предстоит отмечаться в участке. Такую же меру применили и к ряду иных задержанных 9 апреля. Актриса Серре Пиринч тоже была поймана на употреблении кокаина и марихуаны.

Тесты на запрещенные вещества в крови были положительными у 77% турецких знаменитостей, которых проверили местные силовики. Суммарно были задержаны 250 человек.

