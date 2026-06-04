В Ступине подключили 5000-й дом по программе соцгазификации

В селе Старая Ситня городского округа Ступино 3 июня подключили к газу пятитысячный дом по программе социальной газификации Московской области. Юбилейным абонентом стал ветеран СВО Виктор Ларионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейное подключение состоялось в рамках президентской программы социальной газификации. Дом ветерана подключили по льготной категории, финансируемой правительством Московской области.

«Сегодня мы осуществляем пятитысячный пуск газа в Московской области с момента старта программы. Особенно важно, что юбилейным стало подключение дома участника специальной военной операции. В Ступинском округе льготой уже воспользовались 59 семей. Работа продолжается», — рассказал директор филиала «Юг» АО «Мособлгаз» Александр Чачин.

Технический пуск выполнили в мае 2026 года. Заявку семья подала осенью 2025 года. Работы завершили оперативно, однако из-за снежной зимы подключение перенесли на теплое время.

«Все выполнено качественно и грамотно. В Мособлгазе дали четкий перечень документов, часть вопросов помогла решить Ассоциация ветеранов. С сегодняшнего дня мы пользуемся газом», — поделился Виктор Ларионов.

Ранее дом отапливали твердотопливным котлом и баллонным газом, дополнительно использовали обогреватели. По словам семьи, расходы были значительными. Теперь Ларионовы рассчитывают на экономию и бытовой комфорт. В доме установили газоэлектрическую плиту с газовой духовкой.

Виктор Ларионов ушел добровольцем в конце 2022 года, служил в танковых войсках на Херсонском и Запорожском направлениях. В начале 2025 года его комиссовали по зрению. Он награжден медалью «За участие в СВО», вместе с супругой занимается гуманитарной помощью и учится на пятом курсе Института государственного администрирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.