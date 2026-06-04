Глава Ступина поздравил ветерана с 95-летием

Сергею Мужальских встретился с Вадимом Борисовичем Счетчиковым, которому исполнилось 95 лет. Руководитель округа передал юбиляру поздравительные адреса от президента России, губернатора и от себя лично, а также вручил памятные подарки.

«У вас сегодня день рождения! Приехали поздравить вас с 95-летием, пожелать здоровья, добра и благополучия. На столетний юбилей тоже приедем», — сказал Сергей Мужальских.

Вадим Счетчиков родился 3 июня 1931 года. После окончания ремесленного училища в 1946–1948 годах начал работать в цехах завода №150. Позже он окончил семь классов, затем техникум с отличием и вечерний институт, совмещая учебу с производством. Трудился инженером по инструменту на заводе №120, работал фрезеровщиком, а также на холодильном производстве в Кашире. Почти до 77 лет он оставался водителем автобуса.

Сегодня у ветерана большая семья — двое сыновей, пятеро внуков и правнуки, всего 16 человек. Родные отмечают его жизнелюбие и активность.

«Дедушка всегда веселый, в движении, сам готовит и старается все делать по дому. Главное его качество — оптимизм», — поделилась внучка Татьяна.

Встреча завершилась совместной фотографией на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.