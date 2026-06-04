В Техасе впервые с 1966 года обнаружили опасного паразита

В США впервые за почти 60 лет зафиксировали личинок мухи Cochliomyia hominivorax, которые питаются живыми тканями млекопитающих. Очаг выявили в Техасе, сообщает «Царьград» .

Опасный паразит обнаружили в населенном пункте Ла-Прайор, примерно в 48 километрах от границы с Мексикой. Ранее личинок встречали только на мексиканской территории. Последний случай в США регистрировали в 1966 году.

Личинки мухи Cochliomyia hominivorax поражают скот, поедая живые ткани животных. Владельцы ранчо опасаются, что распространение вредителя приведет к сокращению поголовья, снижению производства говядины и росту цен.

Паразит может заражать и людей, а также домашних животных, однако такие случаи редки. Для продуктов питания муха угрозы не представляет. Чаще всего заражение связано с перевозкой больного скота.

Министерство сельского хозяйства США совместно с властями Техаса установило карантинную зону радиусом 20 километров. По оценкам американских СМИ, при масштабной вспышке ежегодные убытки животноводов могут достичь 740 миллионов долларов, а общий экономический ущерб — превысить 1,8 миллиарда.

В 1960-х годах США ликвидировали паразита с помощью выпуска стерильных самцов. Сейчас в Эдинбурге работает предприятие, способное производить до 300 миллионов таких особей в неделю.

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