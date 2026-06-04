В Наро-Фоминском округе чествовали ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа 3 июня прошла встреча с ветеранами-ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, 40-летие которой отмечается в этом году. Участникам вручили памятные знаки госкорпорации «Росатом», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Селятино состоялась встреча с ветеранами-ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2026 году исполнилось 40 лет со дня трагедии.

За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм госкорпорация «Росатом» наградила ветеранов атомной отрасли памятным знаком. Среди награжденных — работники селятинского треста «Гидромонтаж».

Сегодня в Наро-Фоминском округе проживает 31 участник ликвидации последствий аварии. Их вклад в обеспечение безопасности страны отмечают как пример подлинного героизма.

«Мы бесконечно благодарны вам, дорогие ветераны, за то, что сегодня имеем возможность жить, дышать чистым воздухом, растить детей и быть здоровыми», — сказала заместитель начальника территориального управления Селятино Вера Ткаченко.

Она подчеркнула, что слова признательности выражают все жители округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.