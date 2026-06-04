Глава Ленинского округа проверил дома в Развилке 2 июня

Рабочая встреча с жителями Старого поселка прошла 2 июня в Развилке Ленинского округа Подмосковья. Глава муниципалитета Станислав Каторов вместе с заместителями, профильными специалистами и депутатами осмотрел дома № 1–11 и обсудил переселение из аварийного жилья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для выезда стали обращения жителей с просьбой провести обход территории. Делегация администрации оценила состояние жилого фонда, содержание дворов и ход реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Особое внимание уделили расселению аварийных домов. На сегодняшний день переселены жильцы 15 квартир: в доме № 1 новое жилье получили четыре семьи, в доме № 5 расселены две квартиры, в доме № 8 — одна квартира, дом № 3 расселен полностью. Предстоит переселить еще шесть квартир. Работу планируют завершить в установленные сроки.

«Мы провели встречу, чтобы детально разобрать вопросы, которые волнуют жителей Старого поселка. Благодарю всех за конструктивный диалог, неравнодушие и искреннюю заинтересованность в решении общих задач», — сказал Станислав Каторов.

В ходе обхода часть обращений специалисты отработали на месте, дав необходимые разъяснения. Остальные вопросы зафиксированы и переданы в профильные подразделения для дальнейшей работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.