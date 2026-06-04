В Подмосковье подали 32 тыс заявлений на ПМПК онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 32 тыс заявлений на запись на консультацию и получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии через региональный портал госуслуг. Услуга доступна в разделе «Образование» и предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Образование» — «Официальные документы». Подать заявление могут родители и законные представители ребенка, а также сотрудники образовательных организаций.

К заявлению необходимо приложить характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и другие документы.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии подтверждает право ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях. Документ также требуется для предоставления особых условий при проведении государственной итоговой аттестации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.