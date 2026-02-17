«Мем про огурцы может обойти файлы Эпштейна»: что делать при подорожании овоща

Сезонный рост цен на овощи связан с санкциями и проблемами у поставщиков, а выращивание огурцов дома требует постоянной досветки и затрат, поэтому не может стать массовой альтернативой покупкам в магазине, сообщил РИАМО руководитель оперативного штаба профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

Россияне ранее заметили резкий рост цен на огурцы. В январе овощ подорожал на 42,85% при инфляции в размере 2%. Цена огурцов продолжает расти и в феврале. В конце прошлого месяца 1 кг огурцов в среднем можно было приобрести за 300,1 рубля, но в феврале цена выросла до 370 рублей.

«Что касается идеи выращивать огурцы на подоконнике: огуречная лоза очень плохо растет в таких условиях, потому что ей нужен мощный световой поток. Рассаду обычно держат под лампой с постоянным освещением, чтобы росток набрал силу. Иначе растение получается хилым и нежизнеспособным — при высадке в грунт оно сразу погибает, а на подоконнике практически не развивается. Вырастить огурец на подоконнике — это целая история, требующая постоянной досветки», — сказал Неживой.

Он добавил, что существуют достаточно дешевые диодные лампы, но это все равно затраты. Да и сам урожай, скорее всего, не оправдает надежд. Сейчас проще перейти на те продукты, которые более доступны, чем свежие овощи. Хотя в принципе и огурцы сейчас можно найти по приемлемым ценам, если поискать.

«В „Пятёрочке“ и „Глобусе“ сейчас, конечно, нет огурцов по 700 рублей. Был момент, когда цены пытались поднять, но теперь это превратилось в мем, которым размахивают все, кому не лень. Его упоминают так активно, что по частоте упоминаний он скоро обойдет публикации о файлах Эпштейна», — отметил руководитель оперштаба профсоюза.

Неживой обратил внимание на то, что вторая половина зимы и начало весны — это всегда дорогая сельхозпродукция.

«Особенно сейчас, в условиях санкций, связанных с СВО, и проблем у наших основных поставщиков. Это и Азербайджан, <…>, и Иран, где был неурожай. Так что удорожание вполне объективно», — резюмировал он.

