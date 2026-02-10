Раскрыты причины резкого подорожания огурцов в России

В январе огурцы подорожали на 42,85% при инфляции в размере 2%. Эксперты допускают, что причина в удорожании электричества в России, сообщается на сайте MK.ru .

В последние годы РФ не импортирует огурцы, их производят в стране. Тем не менее, 1 кг среднеплодных огурцов в отечественных супермаркетах можно купить за 351 рубль. Короткоплодные стоят 500 рублей за кг.

Зимой 2025-2026 продукты подорожали, поскольку в структуре их изготовления энергетические ресурсы занимают от 45% до 50%. Стоимость досветки и обогрева значительно выросла. Это оказало влияние на цену товара для розничных магазинов.

Цена огурцов продолжает расти и в феврале. В конце прошлого месяца 1 кг огурцов в среднем можно было приобрести за 300,1 рубля, но в феврале цена выросла до 370 рублей.

Другие эксперты допускают, что у тепличных комбинатов появилось технологическое окно. В этот период они собирают огурцы и готовят рассаду для грядущего урожая.

Вынужденная остановка производства происходит и сейчас. Прошлый урожай собран, а новый заложили недавно. В результате на полках магазинов появляются импортные товары, которые стоят дороже.

