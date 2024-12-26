Медведев объяснил, чем опасно нахождение семей мигрантов в РФ
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Продолжительное пребывание членов семей мигрантов, которые приезжают в Россию работать, в некоторых ситуациях приводит к напряженности в отношениях с другими жителями РФ, сказал заместитель председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
Особенно такое наблюдается, когда иностранные граждане не работают и не получают образование, а также игнорируют законодательство, добавил зампред.
По словам Медведева, такая ситуация может оказывать нагрузку на социальную сферу России. Также могут появляться этнические анклавы.
«Они могут стать рассадниками экстремизма», — подчеркнул зампред.
Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу и снял процесс на видео.