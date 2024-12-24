В Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу и снял процесс на видео

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, который изнасиловал 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы заинтересовались информацией в соцсетях, в которой говорится, что 21-летний уроженец Таджикистана, угрожая жертве убийством, изнасиловал школьницу. При этом процесс преступления мигрант снимал на видео.

Пострадавшая вернулась домой и рассказала о случившемся маме, которая обратилась в полицию. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, которым оказался работник склада. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина незаконно находится на территории РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Фигуранту грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее 28-летний мигрант из Таджикистана изнасиловал 14-летнюю девочку в Смоленской области. Извращенца задержала полиция.