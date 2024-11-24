14-летнюю девочку изнасиловал мигрант в Смоленской области

В Смоленской области приезжий из-за рубежа мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу. По неподтвержденным данным, он обладает гражданством Таджикистана и трудоустроен в такси, сообщает Readovka .

Инцидент произошел в Гагарине Смоленской области. 28-летний мигрант, предположительно, напал на ученицу восьмого класса и изнасиловал ее. Данные об инциденте утекли в Сеть, тема начала набирать популярность, но официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

По информации из Сети, мигрант изнасиловал 14-летнюю жительницу Гагарина. Силовики провели задержание 28-летнего таксиста уже на следующий день. Против него открыли уголовное дело.

Ранее женатый москвич изнасиловал 20-летнюю любовницу. Он снял процесс на видео и отправил ее парню.