Жестокая месть: женатый москвич изнасиловал любовницу и отослал видео ее парню

В Москве 37-летний женатый мужчина изнасиловал 20-летнюю любовницу из мести — девушка рассказала об их связи его супруге. На этом преступник не остановился — он заснял происходящее на видео и отослал ее парню, сообщает Mash .

Женатый менеджер компании по предоставлению торговых площадей закрутил интрижку с сотрудницей аптеки. Их отношения развивались очень мило, пока он не пообещал уйти от жены.

Несколько месяцев любовница ждала этого шага, но он так и не произошел. Тогда девушка нашла себе другого парня. Перед этим она рассказала о своей связи с мужчиной его супруге, что привело к разрыву семейных отношений.

10 ноября неудавшийся муж приехал к своей любовнице, остриг ей волосы и изнасиловал девушку орально. Процесс он снял на видео и отправил ее новому парню, а тот обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов тут же отреагировали, приехали по адресу и задержали преступника. В отношении мужчины завели уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера.

Ранее двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, изнасиловали 14-летнюю девочку в сауне. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.