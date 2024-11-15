Два пьяных россиянина изнасиловали 14-летнюю школьницу в сауне

Двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, изнасиловали 14-летнюю девочку в сауне. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ .

Задержанным, которые надругались над девочкой, 19 и 20 лет. Как вместе с ними в сауне оказалась 14-летняя школьница, не раскрывается. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Одного из мужчин поместили под стражу, другого задержали. Он уже признал свою вину. Сейчас правоохранители выясняют причастность мужчин к другим подобным преступлениям.

Ранее стало известно, что многодетный отец 11 лет насиловал дочерей в Ярославской области. Он надругался над четырьмя девочками в период с 2011 по 2022 годы.