Многодетный отец 11 лет насиловал дочерей в Ярославской области

Многодетный отец-педофил из Ярославской области насиловал четырех своих несовершеннолетних дочерей на протяжении 11 лет, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина вместе с супругой воспитывал трех родных дочерей и одну приемную. С 2011 по 2022 годы он домогался каждой из девочек.

Начинал педофил с ласок и поцелуев. Затем он принуждал жертву к сексу. Как только она достигала 17-18 лет, то мужчина терял интерес и переходил в более младшим девочкам.

Известно, что одну из дочерей отец изнасиловал больше 40 раз. Извращенца задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее учителя физкультуры из колледжа в Москве обвинили в изнасилованиях студента с шизофренией. Педагог два месяца насиловал жертву у себя дома.