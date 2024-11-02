Студента с шизофренией месяцами насиловали в топ-колледже Москвы

сегодня в 10:19

Физрука обвинили в изнасиловании шизофреника в топ-колледже Москвы

Учителя физкультуры из колледжа, входящего в топ-20 по Москве, обвинили в изнасилованиях студента с шизофренией. Недавно пострадавший признался матери, что педагог два месяца насиловал его у себя дома, сообщает Mash .

Потерпевшему 16 лет, он состоит на учете в ПДН с диагнозом «шизофрения». Недавно он рассказал маме, его месяцами насиловал 31-летний физкультурник.

После признания женщина сразу пошла в полицию. Правоохранители задержали педагога, который имеет золотой значок ГТО, несколько других наград и авторитет в профессиональных кругах. Физукультурник сознался в изнасилованиях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Учителю физической культуры грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.