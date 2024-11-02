Студента с шизофренией месяцами насиловали в топ-колледже Москвы
Физрука обвинили в изнасиловании шизофреника в топ-колледже Москвы
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Учителя физкультуры из колледжа, входящего в топ-20 по Москве, обвинили в изнасилованиях студента с шизофренией. Недавно пострадавший признался матери, что педагог два месяца насиловал его у себя дома, сообщает Mash.
Потерпевшему 16 лет, он состоит на учете в ПДН с диагнозом «шизофрения». Недавно он рассказал маме, его месяцами насиловал 31-летний физкультурник.
После признания женщина сразу пошла в полицию. Правоохранители задержали педагога, который имеет золотой значок ГТО, несколько других наград и авторитет в профессиональных кругах. Физукультурник сознался в изнасилованиях.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Учителю физической культуры грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.