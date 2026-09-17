Студенты МГИМО из Одинцовского округа выступили на фестивале в Екатеринбурге

Студенты Одинцовского филиала МГИМО с 11 по 17 сентября участвовали в Международном фестивале молодежи — 2026 в Екатеринбурге, где работали волонтерами и представляли университет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители студенческого сообщества Международного института энергетической политики и управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО с 11 по 17 сентября участвовали в Международном фестивале молодежи — 2026 в Екатеринбурге. Мероприятие объединило 10 тыс. участников из 191 страны.

Студенты вошли в команду волонтеров фестиваля, работали на стенде МГИМО, знакомили гостей с деятельностью университета, отвечали на вопросы и делились личным опытом.

Международный формат фестиваля позволил участникам практиковать иностранные языки, общаться с молодежью из разных стран, участвовать в образовательных сессиях и дискуссиях. Представители МИЭП также презентовали проект «Студенты Росатома МГИМО», посвященный знакомству с атомной отраслью и профессиональному развитию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект „Доброе дело“. Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.