МЧС: около 10,7 км побережья на Кубани очищено после ЧП с танкерами

Врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов рассказал, что в Краснодарском крае от мазута очищено порядка 10,7 км береговой линии, сообщает РБК .

«Что касается работ в целом, то 4,2 км вчера, сегодня 6,5 км территории уже очищено», — отметил он.

По его словам, из-за продолжающегося шторма зона загрязнения дополнительно увеличилась еще на 15 км. Пришлось увеличить зону наблюдения, добавил он.

Мазут залил 49 км побережья на Кубани из-за крушения танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Специалисты расчищают загрязненные участки. В Анапе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что уже около 10 дельфинов спасли после разлива мазута в станице Благовещенской Краснодарского края в среду. Также волонтеры спасают птиц. Животных отвозят в волонтерские центры и отмывают.