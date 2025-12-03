Мать-одиночка с влиятельным отцом: кто такая Полина Лурье, купившая квартиру Долиной

Стали известны подробности биографии матери-одиночки Полины Лурье, которая приобрела квартиру у Ларисы Долиной за 112 млн рублей, а затем осталась без жилья и денег. У женщины влиятельный отец, а ее бывший муж — предприниматель, сообщает MSK1.RU .

Семья

Лурье родилась в российской столице в 1990 году. У нее есть двое братьев и сестра. Мать женщины — врач-аллерголог, а отец — видная фигура в сфере IT, кандидат физико-математических наук. Сейчас он работает директором центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1. Выручка компании за прошлый год составила более 249 млрд рублей, а чистая прибыль — 52,2 млрд рублей. Фирма активно работает с госзаказами.

Сама Полина окончила факультет социологии в МГУ. Она тоже углубилась в сферу IT и работала в компании «Кадфло» (выручка за 2024 год — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 24 млн рублей.).

Женщина была замужем за предпринимателем Евгением Лурье. Сейчас его фирма «НИАТ-МАШ», которую он покинул в 2017 году, признана банкротом. Супруги разведены, у них есть сын.

В 2024 году Полина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Она занимается арендой и управлением недвижимостью.

Покупка квартиры Долиной

Полина Лурье рассказала, что считала сделку по купле-продаже квартиры Ларисы Долиной открытой и честной. Она лично встречалась с певицей и не видела причин сомневаться в адекватности продавца. Лурье приобрела квартиру артистки за 112 млн рублей.

Затем Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которым отдала деньги от продажи квартиры и свои сбережения. Певица отказалась съезжать из жилья и подала в суд. Тот восстановил права на квартиру народной артистке. Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Она в свою очередь подала иск в Верховный суд.

