Массовый сбой произошел в Рунете

сегодня в 17:22

Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Рунета

В работе Рунета произошел масштабный сбой, россияне жалуются на недоступность различных игр, сервисов и соцсетей, сообщается на сайте detector404.ru .

Пользователи утверждают, что не работает множество приложений. В их числе Discord, Cloudflare, Lampa, Playerok, Character AI, Valorant, ChatGPT / OpenAI. Также неполадки фиксируются в работе сервисов почты России и Т-банка.

Ранее Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Также в Госдуме допустили, что в РФ заблокируют Google.

