Массовый сбой произошел в Рунете
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Рунета
В работе Рунета произошел масштабный сбой, россияне жалуются на недоступность различных игр, сервисов и соцсетей, сообщается на сайте detector404.ru.
Пользователи утверждают, что не работает множество приложений. В их числе Discord, Cloudflare, Lampa, Playerok, Character AI, Valorant, ChatGPT / OpenAI. Также неполадки фиксируются в работе сервисов почты России и Т-банка.
Ранее Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Также в Госдуме допустили, что в РФ заблокируют Google.
